花蓮豐濱鄉換發第2代智慧手環 把關長者健康狀況

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花蓮縣豐濱鄉公所與衛生福利部花蓮醫院、花蓮縣衛生局合作，爭取中央經費，為55歲以上獨居、失智長者換發第2代智慧手環，第2代智慧手環大幅提升耐用度，可即時關長者身體狀況，並由7名健康管理員居家關懷。（豐濱鄉公所提供）中央社記者張祈傳真 111年9月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮豐濱鄉公所與衛福部花蓮醫院合作，去年起提供55歲以上獨居、失智長者智慧手環，把關長者身體狀況，因第1代手環損壞狀況頻傳，今年全數更換為更耐用的智慧手環。

豐濱鄉公所去年發放750支智慧手環給55歲以上罹患慢性病或獨居長者，手環結合GPS、Wi-Fi定位、電子圍籬、自主回報等功能，傳輸睡眠、心率、步數及血壓等健康數據，並由7名健康管理員把關長者身體狀況。

豐濱鄉公所秘書鄭立渝今天告訴中央社記者，因第1代智慧手環鏡片易損壞、續電力也不高，手環功能發揮有限，公所再爭取國發會預算與公所配合款，總經費新台幣1600多萬元，購置900支第2代智慧手環。

鄭立渝指出，第2代智慧手環大幅提升耐用度，可維持5天電力、防水防塵，設有電子圍籬等功能，有效協尋失蹤長者，運用line通訊軟體綁定定位服務，讓親友能掌握家中長輩位置與生理參考數值。

鄭立渝說，全鄉符合需求的長者逾1400人，900支智慧手環優先提供給55歲以上、獨居或失智長者，手環資料結合雲端健康照護管理平台，另有7名健康管理人居家關懷。

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部立花蓮醫院院長楊南屏說，這次計畫與陽明交通大學健康人權教育網合作，透過科技運用在預防醫療，可即時轉介個案花蓮醫院接受治療，建立智慧健康鄉，希望以「豐濱照護模式」作為原鄉部落未來推動照護參考。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天前往豐濱鄉關心長者，她指出，豐濱鄉是縣內唯一全境在海岸山脈以東的鄉鎮，且居民、部落位置分散，若有重大疾病或傷病需轉院至市區，要費時1至2小時交通時間，偏鄉醫療與照護，更應全面結合網路與遠端醫療。（編輯：張芷瑄）1110916