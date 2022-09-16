花蓮文化局圖書館將原址重建 遷館期間仍可借閱

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經花蓮縣政府爭取補助，文化局圖書館將原址重建，分兩期建造，若順利在9月底完成招標，預計可於民國115年完工；文化局16日表示，為進行遷館前置作業，現行圖書館將自30日起分區關閉，12月起全面關閉。中央社記者張祈攝 111年9月16日

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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣文化局圖書館使用30多年，長年有漏水等問題，縣府獲中央經費補助，將原址重建新館，預計民國115年完工，即日起進行遷館作業，明年1月起將於演藝廳地下室設置臨時圖書館。

花蓮縣文化局圖書資訊科長伊布．達納畢瑪今天接受中央社記者採訪指出，經花蓮縣府爭取花東基金、教育部補助，新圖書館總經費約新台幣8.4億元，採原址重建，分兩期建造，若順利於9月底完成招標，預計115年完工，完工後的圖書館樓地板面積將是現在的3倍大。

伊布．達納畢瑪說，為降低工程期間對民眾借閱服務的影響，選在距圖書館步行約3分鐘的演藝堂設置臨時圖書館，為進行遷館前置作業，現行圖書館9月30日起分區關閉，12月起全面關閉，臨時圖書館明年1月開館。

伊布．達納畢瑪說，9月30日至11月30日原圖書館仍開放，維持縣內跨館取書及借閱服務、3樓自習室開放等，開放借閱書籍縮減為110至111年新書、繪本及期刊借閱、閱報區、二手環保贈書區等服務，開放時間也縮短為每日上午9時至晚間6時。

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明年1月起民眾可至臨時圖書館借閱書籍，伊布．達納畢瑪說，館藏約26萬冊，臨時圖書館受限於空間僅能容納12萬冊，剩餘14萬冊將以主題書展的放置於13鄉鎮市公共圖書館、送書進校園及行動圖書館方式提供民眾借閱。

伊布．達納畢瑪說，民眾可透過網路預約借書或跨款借書等方式，就近到附近圖書館或臨時圖書館取書，最新搬遷資訊也可至花蓮縣文化局查詢。（編輯：黃世雅）1110916