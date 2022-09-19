議員質詢昔日喪子對比恩恩案 侯友宜：感同身受

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（中央社記者王鴻國新北19日電）新北市長侯友宜今天在議會接受質詢時，民進黨市議員播放侯友宜多年前遭喪子之痛時喊「還我小孩」影像，隨後並播放「恩恩」爸要求真相的錄影畫面。侯友宜答詢指出，感同身受。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員何博文、張志豪質詢時播放侯友宜的兒子於公元1992年健康幼稚園火燒車事件中喪生後，侯友宜向媒體痛喊「我要學校還我一個小孩子」畫面。

何博文表示，「恩恩」爸就像約30年前的侯爸爸一樣，要的是真相。「恩恩」爸要不到報告，提國賠案也得不到資訊，窮盡一切力量得不到真相。

張志豪隨後在議場內播放「恩恩」爸的錄影畫面，「恩恩」爸表示「今天是9月19日，距離4月19日恩恩當小天使的那一天，已經過了154天」及「我想說的是侯市長，你也經歷過喪子之痛，事發後你的要求是什麼？是責任和賠償」。

「恩恩」爸在影片中指出，「我也和你有相同的經歷，而這個痛苦，我想你是懂得，現在我只要求一件事情，就是釐清責任」。請求侯友宜進行行政調查，扛起所有的責任。也請求新北市議會要求新北市政府發起行政調查，並提交調查報告給議會審查。

張志豪表示，「恩恩」爸期待的只是真相，要求完整的行政調查報告，不能用司法蓋牌方式掩蓋真相。

侯友宜答詢指出，每個孩子的過世，都是家庭的最痛，他感同身受，過程中也不斷和「恩恩」爸溝通及提供資訊。

侯友宜表示，「恩恩」案在司法調查中。市府都按中央指引來做。他對這事件很難過，當時第一時間就找醫療團隊協助治療「恩恩」。當時資料，都已送司法單位調查。（編輯：戴光育）1110919