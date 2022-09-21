屏東首案社會住宅動土 預計115年完工

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（中央社屏東縣21日電）屏東縣首案社會住宅「瑞屏安居」今天辦理動土典禮，總經費超過新台幣20億元，預計115年完工。未來將建成地下1層、地上14層樓建築，含社會住宅520戶、店鋪8戶及托嬰中心1戶。

縣府發布新聞表示，動土儀式由縣長潘孟安、內政部政務次長花敬群、財政部政務次長莊翠雲、立委周春米等人一同持鏟舉行，祈求工程順利圓滿。

潘孟安致詞表示，社會住宅需要蓋在交通便捷、就學方便、附近公共設施完善，並且在市中心地段，尤其最菁華的住宅土地要留下來，讓人人有機會可以回到市中心居住，這才是屏東的價值，才是社會住宅的精神。

縣府指出， 「瑞屏安居」由國家住都中心興建，基地面積1萬5552平方公尺，位於屏東市瑞屏街歸來派出所旁，鄰近演藝廳、屏東大學及民生國小，距離主要道路民生路僅約100公尺，生活機能充足。將興建地下1層、地上14層樓，含社會住宅520戶、店鋪8戶及托嬰中心1戶，讓居民能夠安心成家。

此外，縣府表示，位於潮州鎮的「光春好室」社宅正在進行招標作業中，縣府將加速進行，並結合多元的公共服務空間，滿足不同居住類型的需求，健全屏東的住宅市場。未來也期望能繼續與國家住都中心合作，創造出更多、更好的社會住宅，讓屏東成為幸福宜居城市。（編輯：謝雅竹）1110921