新北星光感謝祭 25日板橋435藝文特區邀親子遊

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市府今天表示，官方臉書「我的新北市」突破百萬粉絲數，25日下午4時於板橋435藝文特區舉辦「星光感謝祭」回饋粉絲，包括童玩闖關、音樂表演、異國美食及戶外電影院。

市府新聞局今天表示，市府官方臉書（Facebook）「我的新北市」今年成立第11週年，當初成立粉絲頁希望透過圖文、影音、直播及網路活動，即時性的回應與粉絲互動，並貼文市府重要政策、活動及民生資訊。

新聞局新聞稿表示，多年努力經營下，突破百萬粉絲數，特別舉辦「星光感謝祭」邀市民共襄盛舉，以星空發想，融入有台灣特色的復古童玩設闖關區，讓親子一起重溫童年回憶。

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新聞局表示，新北市擁有多元文化，富有多種不同民情及風貌，現場邀請胖卡餐車準備許多異國料理回饋粉絲，也設置「繪馬牆」讓參與市民寫下願望或祝福。

新聞局說，「星光感謝祭」於25日下午4時至晚間8時30分，在板橋435藝文特區舉行，舞台活動特別邀兒童喜愛的「泡泡哥哥」擔任主持人，並邀請街頭俏皮藝人鼓手「羅小白」及有多年演唱經驗的「流浪盒子」帶來表演。公視製作的本土原創動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」也將在戶外放映。 （編輯：張銘坤）1110923