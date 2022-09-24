北市莫德納次世代疫苗開打 記得先確認資格

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）北市衛生局呼籲，莫德納次世代雙價疫苗今天開打，有北市預約平台、醫院特別門診等管道可利用，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者盡速接種。

台北市衛生局新聞稿指出，北市莫德納次世代雙價疫苗今天起開打，第1階段開放對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫低下者，接種追加劑（含第1次、第2次及第3次追加劑），接種間隔為與前一劑間隔至少12週（84天）以上。

北市衛生局提醒，預約系統不檢核接種資格，請民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS系統）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

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衛生局表示，北市疫苗預約平台第30期起優先開放預約，提供超過近4萬名額；已有1萬8622人預約；醫院特別門診部分，9月26日至10月2日共18家醫院提供服務，有8345個名額，歡迎民眾運用。

衛生局表示，今天率先由北市市立聯合醫院中興院區、仁愛院區、忠孝院區、陽明院區及台北長庚醫院（於台北田徑場接種）提供接種服務，25日計有25家合約診所提供接種，26日起同步開放診所及醫院特別門診接種服務。（編輯：方沛清）1110924

莫德納次世代雙價疫苗24日起陸續開打，提供作為追加劑接種使用。圖為台北市立聯合醫院中興院區抽取後的莫德納次世代疫苗空瓶。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日

台北市立聯合醫院中興院區24日開放民眾接種莫德納次世代疫苗，民眾上午前往報到處準備施打疫苗。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日