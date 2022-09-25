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蔡其昌舉辦幸福親子藝文季 攜手紙風車劇團演出

2022/9/25 21:03
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（中央社記者趙麗妍台中25日電）民進黨籍台中市長參選人蔡其昌舉辦幸福親子藝文季，攜手紙風車劇團今天晚上在北屯區演出「雞城故事」，吸引4000名大人小孩前往觀賞，蔡其昌承諾未來常舉辦親子活動，分擔父母壓力。

選戰倒數，蔡其昌一整天行程滿檔，上午出席民進黨籍台中市議員參選人蔡雅玲聯合競選總部成立，下午又在競選總部舉辦運動彩券經銷商同業公會後援會成立授證儀式、醫界後援會，晚間攜手紙風車劇團到北屯演出「雞城故事」。

蔡其昌指出，期盼未來也能常舉辦親子活動，為爸爸、媽媽分擔壓力，他更承諾要為年輕人打造8000戶社會住宅，擴大租金補貼範圍，讓市民在台中好生活，以及營養午餐免費，讓孩子吃得健康，也減輕父母負擔。

「幸福親子藝文季」今年邁入第8年，每年舉辦為期3個月的親子藝文活動，今天晚間來到北屯舉辦，吸引許多爸媽帶著孩子一同參與，隨著戲劇演出，孩童們的笑聲此起彼落，歡樂一整晚。（編輯：黃世雅）1110925

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