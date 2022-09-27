台灣佳麗高曼容代言 南投巧克力咖啡節10月登場

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）南投巧克力咖啡節10月登場，縣府今天舉行記者會，邀請挺過中國打壓、在亞洲環球小姐選美賽獲獎的高曼容擔任活動大使，高曼容說，很開心主辦單位找她代言，讓她有機會回家鄉。

南投縣府今天舉辦2022南投巧克力咖啡節記者會，副縣長陳正昇、高曼容等人出席記者會，介紹10月8日至16日在南投中興新村大操場登場的南投巧克力咖啡節活動。

擔任活動大使的高曼容接受媒體聯訪指出，很開心主辦單位能找她代言，讓她有機會回到南投家鄉，今年也是她第2年參加及代言巧克力咖啡節活動，主辦單位推出許多不一樣的內容，歡迎民眾來南投玩。她未回應日前被中國打壓一事。

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縣府發布新聞指出，南投巧咖節推廣行銷南投縣內的巧克力和咖啡新興產業，集結超過40家業者共同參展，不乏許多特色店家以及得獎咖啡、巧克力品牌，活動內容包括多元主題野餐日、體驗課程、演出節目及吸睛限定聯名商品，必定能讓民眾體驗舌尖上的極致品味。

出身南投埔里鎮的高曼容日前參加亞洲環球小姐（Miss Asia Global）國際選美賽事，出席馬來西亞檳城世界創新與科技大會開幕儀式時，無法舉國旗上台向來賓打招呼，難掩傷心落淚，引發關注。她最後在賽事中獲得才藝第一名、網路人氣獎、最佳精神獎、Top20 20強等獎項。（編輯：謝雅竹）1110927