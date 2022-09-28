台中購物節10月登場 藍肯定刺激經濟綠質疑

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中購物節今年將在10月登場，關於預算編列，民進黨市議員不滿市府追加預算高於本預算10倍，質疑是否真能創造基層經濟，國民黨議員則肯定購物節刺激經濟成效顯著。

台中市議會今天召開定期會，藍綠議員對於台中購物節預算編列以及刺激經濟的成效，分持不同看法。

民進黨籍市議員陳淑華表示，這幾年經發局的預算年年減少，但編列購物節的經費，追加預算卻比本預算超過10倍，她質疑，如果購物節有創造基層經濟，有加乘效果，為何不編列在本預算內。民進黨籍市議員林德宇指出，市府是否對台中購物節的成效沒有信心或是不滿意。

民進黨籍市議員鄭功進表示，追加預算制度是針對刀口上的預算不足，配合市政的重大進程，緊急提出的權宜辦法，現卻被利用以人數優勢將追加預算強渡關山，也不回應質疑，他痛批，黑箱蠻橫。民進黨籍市議員黃守達則不滿，離購物節開跑僅剩12天，官網仍不見活動內容。

國民黨籍市議員李麗華則肯定台中購物節促進台中經濟，她表示，地方都已經動起來，期待購物節開跑。

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國民黨籍市議員劉士州則說，台中購物節消費登錄金額首屆新台幣25億元、第二屆90億元，去年購物節登錄金額甚至超過桃園的154億元、台南124億元、高雄108億元、新北70億元、台北53億元，年年升高，購物節刺激經濟成效顯著。

對此，台中市經發局長張峯源表示，10月10日至10月25日是暖身期，主活動在10月26日至12月24日，市府規劃10月6日舉辦台中購物節暖身活動記者會，統一向大眾宣布。（編輯：謝雅竹）1110928