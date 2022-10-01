高市第一階段公費流感疫苗開打 各區設233接種站

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高雄市今年採購74萬劑四價公費流感疫苗，1日起分兩階段開打至疫苗用罄為止，並於各行政區陸續開設233場次社區接種站，目前有600間以上合約院所提供接種服務。（高雄市衛生局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年10月1日

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄市今天起開打第一階段公費流感疫苗，將分兩階段打至疫苗用罄止，並於各區陸續開設233場次社區接種站，還有600間以上合約院所接種服務，另呼籲流感可和新冠疫苗同時接種。

高雄市政府衛生局下午發布新聞稿指出，高市今年採購74萬劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達27%，將自今天起分兩階段開打至疫苗用罄為止，並於各行政區陸續開設233場次社區接種站，目前有600間以上合約院所提供接種服務。

衛生局今天在高雄展覽館辦理流感疫苗開打活動，除呼籲第一階段公費對象前來接種，也向市民朋友說明流感疫苗可以和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗同時分開不同手臂接種，或間隔任何時間接種，提醒符合公費對象可安心儘早接種，提升保護力。

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衛生局長黃志中表示，流感疫苗是不活化疫苗，可和新冠疫苗同時分開不同手臂接種，或間隔任何時間接種，目前實證不影響疫苗有效性或安全性。即使確診過新冠肺炎，自主健康管理期滿後經醫師評估，還是可以接種流感疫苗，不需要間隔3個月。

衛生局說明，第一階段開打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構受照顧者及所屬工作人員等11類；第2階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。（編輯：黃世雅）1111001