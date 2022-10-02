第4代天龍吊橋將完工 承載百年歷史風華再現

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南橫八景之一天龍吊橋曾是布農族的求生路，承載百年歷史，第4代的吊橋已完成修繕，預定10月底開放通行。圖為今年7月間整修狀況。中央社記者盧太城台東攝 111年10月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）南橫八景之一天龍吊橋完成修繕，這條橋曾是布農族的求生路，也有可歌可泣的三叉山事件記憶，承載百年歷史，第4代天龍吊橋即將風華再現，為南橫東段觀光打頭陣。

南橫公路今年5月全線通車，八景之一的東段首景天龍橋（吊橋）缺席，被施工防護圍著，無法靠近；2014年被鑑定危橋封閉，至今逾8年，僅有應急時開放使用。

天龍吊橋旁的天龍飯店主任張哲祥今天在LINE群組貼出消息，第4代的吊橋已完成修繕。海端鄉長胡金至也在臉書貼文，霧鹿天龍吊橋已完成修繕，近期針對南北端工程補強後，預計111年10月底開放吊橋通行。

胡金至表示，南橫公路的興建，依著早期日治時期的關山越嶺道而立，沿線周邊都留存著不少歷史遺址與故事，位於海端鄉霧鹿村的天龍吊橋就是其一。吊橋最早建於日本昭和4年（1929年），至今經過幾次大大小小修繕，樣貌也與過去大有不同，但其歷史文化意義與交通必要性卻仍是無可取代。

他說，對外界而言，吊橋作為歷史遺址資產身分，是南橫公路遊程上的亮點；但對地方鄉親而言，是天災救援交通要道，當南橫公路崩塌導致路段不通時，吊橋就成為利稻村民緊急聯繫與物資運送的唯一路徑，協助鄉民度過災害，被布農族視為「求生路」。

張哲祥今天接受中央社記者電話訪問表示，天龍吊橋跨是越霧鹿峽谷最重要的鐵線橋，當時日本警官（現在的關山分局長）富永藤平視察警備道進度，到了這個雲霧繚繞的霧鹿峽谷，好像一條龍圍繞在山谷間，靈感一發就把它取名為天龍吊橋，天龍飯店也沾它的光，在1998落成典禮時取名為天龍飯店。

橋頭上有著日本警官城戶八十八的名字。1945年二次大戰剛結束時，一架運送前盟軍戰俘的美軍B24轟炸機在嘉明湖附近三叉山墜落，機上25人罹難。前去救援的26人也全部死亡，當時的救援帶隊官就是城戶八十八。

雖然城戶八十八刻名在橋頭上是因建橋有功，不關三叉山事件，但是看到他的名字總是會讓人回憶起那段可歌可泣憾天地的「三叉山事件」。

天龍橋被列為歷史遺址資產，根據文化部文化資產局資料，日治時間1927年（昭和二年）日本人完成新武路到霧鹿道路，1929年（昭和四年）完成霧鹿至利稻段，霧鹿段吊橋即「關山越橫斷道路」的一部分，稱「鐵線橋」，橋長101.8米，寬1.21米，高度為7.3米，即今日天龍吊橋前身。

相傳日治時期，一名日本警察偕新婚妻子前來履新，行經天龍吊橋，嬌妻見橋體搖搖欲墜，橋下壑深流急，不敢過橋而飲泣。先生無奈，只得同意離婚，讓嬌妻返回日本。此後天龍吊橋又有「離婚橋」之別稱。

1980年為了促進天龍地區觀光及農產搬運，政府遂發包重修天龍吊橋。完工後的新吊橋長110公尺、寬1公尺，高8.2公尺。

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1993年吊橋主、支索部分斷裂，橋上行人有安全之虞，且北壁上舊有日人開拓的橫斷道路，也早已荒廢。台東縣海端鄉公所遂於該年3月發包整修，第3代天龍吊橋在新武呂溪河床上方凌空而過，有如一道長虹，景緻壯觀。

張哲祥說，第4代的天龍吊橋預定於10月底完工後，再開放天龍吊橋通行，到時熱情歡迎大家走一趟全新的吊橋，細品它承載的百年歷史。（編輯：黃世雅）1111002