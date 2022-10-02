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結合丹丹漢堡等12業者30門市 高雄暢飲循環杯啟用

2022/10/2 14:17（10/2 14:51 更新）
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高雄市環保局長張瑞琿表示，市府媒合全聯公司、全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者30家門市，提供循環杯借用服務，採「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」方式，提供市民朋友未來的綠色消費新選擇。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月2日
高雄市環保局長張瑞琿表示，市府媒合全聯公司、全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者30家門市，提供循環杯借用服務，採「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」方式，提供市民朋友未來的綠色消費新選擇。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月2日
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（中央社記者曾以寧高雄2日電）慶祝環保標章30週年，高雄市政府今天邀請淨零綠生活企業及民眾一同宣誓啟動生活轉型，並結合全聯全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者30家門市，啟用「淨零綠生活暢飲循環杯」。

高雄市政府環保局今天在國立科工館舉辦「2050高雄淨零、你我一起生活轉型」，慶祝環保標章30週年，邀請高雄淨零綠生活企業及民眾一同宣誓啟動生活轉型，並結合高雄市「淨零綠生活暢飲循環杯啟用」儀式，鼓勵民眾加入減塑行動。

高雄市政府環保局指出，市府媒合全聯公司、全家便利商店、丹丹漢堡等12家業者30家門市，提供循環杯借用服務，邀請民眾採用可重複使用的容器取代一次性容器，並與業者共同設置循環杯租還據點，即日起至今年底，循環杯採「甲地租乙地還」、「免押金」、「自行借還」方式，提供市民朋友未來的綠色消費新選擇。

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針對2050高雄淨零，環保局長張瑞琿說，高雄在地企業紛紛提出轉型方案，顯示企業對2050淨零的重視，如中鋼公司發展氫能冶煉技術、台電公司發展混氫發電、中華紙漿久堂廠預計採用SRF替代燃料、中聯公司配合減煤；而為落實氣候法制，市府也已將「高雄市淨零城市管理自治條例」草案送交市議會審議。

張瑞琿說，民眾行為改變也是邁向淨零的關鍵，培養民眾養成生活模式，如多使用大眾運輸系統、選購在地食材、落實資源循環再利用等也是關鍵，因此今天現場也準備闖關活動，供民眾了解淨零綠生活措施，從生活轉型面向減少碳排放，進而建立高雄未來共榮、宜居永續環境，朝2050淨零永續港灣城市邁進。（編輯：黃世雅）1111002

張瑞琿
高雄淨零城市管理自治條例草案 市政會議通過 點線面三管齊下 高市揮發性有機物濃度創新低
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