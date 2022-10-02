台南二寮觀日出 外交部與駐泰處相繼推薦

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2022台南國際音樂節1日清晨在左鎮二寮觀日亭舉辦「冒險啟程日出音樂會」，現場以100把大提琴與排灣族彩虹古謠隊的天籟美聲，輔以多層次又壯闊的雲海曙光，引領樂迷感受大自然、音樂、詩歌間的和諧共鳴。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南左鎮二寮為低海拔地區觀賞日出景觀絕佳地點，繼外交部日前在今日台灣電子報（Taiwan Today）引用台南市長黃偉哲臉書照片分享，駐泰代表處今天也在臉書粉絲專頁介紹。

台南市政府今天發布新聞稿指出，外交部日前在英文版的今日台灣電子報引用黃偉哲臉書的照片，分享左鎮二寮日出絕美的雲海；而駐泰國台北經濟文化辦事處今天也在臉書粉絲專頁以中泰雙語介紹，巧妙形容「斜射光與白堊地形上的竹林雲霧交會，形成如潑墨國畫般的絕美景象」。

黃偉哲指出，感謝外交部與駐泰代表處慧眼獨具，向國際朋友介紹台南左鎮二寮的日出絕景，事實上，二寮是台灣海拔最低的觀日出勝地，不用攀登到高山，只要在天氣晴朗時前往等候就可看到。

黃偉哲指出，當晨光映照在二寮特殊的白堊地形山丘上，還能欣賞到色彩變幻莫測的大片雲海，絕對是會讓人一生難忘的美景。

黃偉哲表示，昨天清晨有2000多名民眾剛在二寮享用一場豐富的藝術饗宴，「2022台南國際音樂節」在二寮舉辦「冒險啟程日出音樂會」，現場以100把大提琴與排灣族彩虹古謠隊的天籟美聲，輔以多層次又壯闊的雲海曙光，讓現場樂迷感受到大自然、音樂、詩歌間的和諧共鳴。

黃偉哲指出，昨天甚至還有從台北專程包車遠道而來的樂迷，凌晨2時就守候在二寮觀日亭。

台南市政府指出，造訪左鎮除了可欣賞絕美的二寮日出，草山月世界是由砂岩與頁岩組成的罕見青灰岩地形，也很值得漫步欣賞。此外，左鎮的化石園區更是適合親子共遊的好去處，隨著國境逐漸開放，期盼能迎接更多國際旅客。（編輯：謝雅竹）1111002