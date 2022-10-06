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「蜘蛛人校長」挑戰馬拉松 勉勵學生能完賽就是鐵人

2022/10/6 12:45
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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市楠梓區翠屏國中小校長黃景良12年前因健康亮紅燈開始跑步，以蜘蛛人裝為「戰服」，至今已挑戰馬拉松、三鐵賽逾百場，勉勵學生人生會成功也會失敗，能完賽就是鐵人。

高雄市政府教育局今天新聞稿指出，現任高雄市楠梓區翠屏國中小校長的黃景良，12年前發現血壓、膽固醇飆高，身體亮紅燈，他決心開始跑步找回健康，從在住家附近慢跑，一路跑進馬拉松、三鐵賽，累積已超過百場，不僅自2010年起年年參加高雄馬拉松賽，也遠渡重洋到美國、日本，與外國好手較勁。

60年次的黃景良，剛接觸跑步時都是穿背心，卻遭曬傷且留下大片黑斑。因為喜歡富有正義感、打擊犯罪的蜘蛛人，他上網找到蜘蛛人裝，開始化身蜘蛛人四處征戰。在賽中想放棄時，也因著熱情民眾沿路為「蜘蛛人」加油打氣，讓黃景良得以堅持跑完全程，蜘蛛人也逐漸成為他參賽的金字招牌。

養成跑步運動習慣後，身體病痛逐漸離黃景良遠去。除了自己參賽，每年畢業季，黃景良也會陪伴學校畢業生挑戰從高雄騎自行車到墾丁。

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黃景良跑全馬的最佳成績是3小時40分，但他說，參賽成績並不重要。他常用跑馬拉松的過程勉勵學生，人會成功也會失敗，就像上午跑步時大太陽，但可能馬上就下傾盆大雨，一直領先到最後也可能落後，「永遠無法預測任何事情」是參加馬拉松與鐵人三項有趣的地方，重要的是，能平安順利完賽的就是鐵人。

黃景良所參加的86場馬拉松累積跑步里程已達13248公里，相當於繞地球1/3圈，他說會以百場馬拉為目標持續跑。鄰近橋頭區的翠屏國中小今年在全校教師與家長努力下，小一新生增班達4班，入學新生達到180人，刷新學校記錄，黃景良也提醒教職員和家長，忙碌中也要培養運動習慣，時時注意身體健康。（編輯：黃世雅）1111006

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