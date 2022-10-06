臉書散布不實訊息詆毀女員工 澎縣府委請律師提告

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（中央社澎湖縣6日電）年底選舉升溫，各種網路傳言四起，澎湖縣政府今天正式委請律師協助8名女性主管提告「龍靈兒」、「程陽光」在臉書散布不實言論，縣長賴峰偉、委任律師蒐集證據後今天向台灣澎湖地檢署遞送妨礙名譽等告訴，並追究意圖使人不當選。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，這8名女主管為縣府一級主管與幕僚，正值地方公職人員選舉期間，「龍靈兒」、「程陽光」臉書散布未經查證不實文章，足以影響縣長賴峰偉的操守及人格，動搖支持者投票意向，涉犯公職人員選舉罷免法第104條規定。

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澎湖縣政府表示，「龍靈兒」、「程陽光」在臉書散播不實言論，影射女性主管行為有違社會道德，毀損女性同仁名譽，且網路瀏覽人次無法計數，影響女性主管名譽甚鉅，甚至產生負面評價，涉及加重誹謗罪及公然侮辱。

澎湖縣政府表示，「龍靈兒」、「程陽光」網路誣衊縣府女主管，貶抑她們的工作表現，進一步誹謗縣府所有女性同仁升遷模式，惡意扭曲事實，賴峰偉指示委請律師協助女主管蒐集證據後今天完成提告，杜絕網路霸凌，捍衛縣府主管與幕僚清譽。（編輯：黃世雅）1111006