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台中購物節暖身活動將起跑 每天抽現金2千元

2022/10/6 16:19（10/6 16:31 更新）
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台中市政府6日下午舉辦2022台中購物節暖身活動起跑儀式，宣布暖身活動將自10日起至25日展開，購物節主活動則從26日起到12月24日盛大登場。中央社記者郝雪卿攝 111年10月6日
台中市政府6日下午舉辦2022台中購物節暖身活動起跑儀式，宣布暖身活動將自10日起至25日展開，購物節主活動則從26日起到12月24日盛大登場。中央社記者郝雪卿攝 111年10月6日
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）台中購物節即將正式登場，暖身活動10日到25日先起跑，市府今天表示，暖身活動期間到中市消費，就有機會天天抽現金2000元，每週抽70吋4K電視，壓軸抽百萬油電車。

台中市政府下午舉辦台中購物節暖身活動起跑儀式，宣布暖身活動從10日到25日起跑，台中購物節主活動則從10月26日到12月24日登場，去年台中購物節APP累積下載次數達109萬次，今年再優化APP功能，並建置線上兌獎系統。

台中市經濟發展局長張峯源在會中致詞指出，去年台中購物節登錄消費金額逾新台幣291億元，成為全台最熱門的購物節，今年吸引更多本地店家加入購物節合作店家，更有多家知名品牌提供產品做為贈品。

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在暖身活動期間，張峯源表示，民眾只要憑消費滿500元發票登錄台中購物節APP，就有機會天天抽現金2000元，每週抽70吋4k電視，壓軸將於29日抽出1輛Toyota油電車。

另外，還有多家知名店家贊助的產品，張峯源指出，包括薰衣草森林的4人免費入園套票、心之芳庭的3人免費入園招待券、歐客佬的輕鬆沖泡掛耳專用杯禮盒、甲文青的500元抵用券、十二月餐飲事業的500元餐飲抵用金、旅禾泡芙的豪華套餐、寶格冰淇淋禮盒等。（編輯：謝雅竹）1111006

張峯源
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