中市豐原派出所新建辦公廳舍動土 預計113年完工

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市豐原警分局豐原派出所因建物空間不堪負荷，加上聯合辦公有人犯安全疑慮，幾經爭取下，辦公廳舍新建工程今天上午舉行動土典禮，預計民國113年完工。

台中市豐原警分局豐原派出所辦公廳舍新建工程今天上午舉行動土典禮，台中市長盧秀燕親自主持，國民黨籍立委江啟臣、多名民代出席。盧秀燕表示，希望提供警察良好辦公環境，有效維護治安，也方便民眾報案。

豐原派出所新建辦公廳舍規劃為辦公廳舍地上3層建物，建坪約393.47坪的辦公廳舍，可容納約55名員警使用空間，提供充足辦公空間供員警使用，解決辦公環境擁擠等問題。

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豐原警分局指出，因豐原分局搬遷拆除後，原址整地分割出豐原區豐原段（約409坪）給豐原派出所興建使用。而期間豐原派出所借用豐原地政事務所左半側約佔地26坪空間辦公。因該建物空間已不勘負荷員警辦公使用，而且員警備勤室嚴重不足，聯合辦公又有人犯安全顧慮考量，再者因地理環境不明顯，民眾未能即時尋求警政服務。

台中市豐原警分局爭取預算，110年獲台中市政府核列新台幣4998萬元，但在後續招標過程中受到國內疫情衝擊、國際局勢情勢變動，一度面臨工程無法順利招標。111年5月追加預算1600萬元，總共獲市府核列總經費為6598萬元，預計在民國113年初可望完工。（編輯：謝雅竹）1111007