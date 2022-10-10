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路跑慶雙十 竹縣慢跑社團持國旗迎接曙光

2022/10/10 10:50（10/10 11:21 更新）
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新竹縣社團「錸德慢跑社」10日清晨集結在竹北市竹22線產業道路，百名跑友手持國旗起跑，用行動祝福中華民國生日快樂。（錸德慢跑社提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日
新竹縣社團「錸德慢跑社」10日清晨集結在竹北市竹22線產業道路，百名跑友手持國旗起跑，用行動祝福中華民國生日快樂。（錸德慢跑社提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣10日電）新竹縣社團「錸德慢跑社」今天清晨集結在竹北市竹22線產業道路，百名跑友手持國旗起跑，一同迎接曙光，用行動祝福中華民國生日快樂。

錸德慢跑社社長范源金告訴中央社記者，跑友們今天清晨5時30分從竹北市伍福宮出發，沿途經過自強北路、勝利7街、至竹22線道產業道路上，全程17公里，在一片綠色的田野風光中，迎接國慶曙光。

范源金說，錸德慢跑社是大新竹地區人數較多的路跑社，今年是該社團第7年舉辦國慶路跑活動，前2年因為疫情而停辦，今年疫情趨緩，決定恢復繼續辦理。

范源金指出，當初會舉辦國慶路跑，是因為覺得拿著國旗跑步感覺很有意義，也獲得跑友們熱烈響應，人手1支國旗在路上揮舞，跑不動人則騎腳踏車跟在後面，大家萬眾一心，也凝造出團結氣氛。

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今天國慶路跑也有許多小朋友參與，范源金說，要讓小朋友認識自己的國家，就要先認識自己的國旗，希望藉由每年舉辦拿國旗路跑活動，從小扎根，也提醒大家、國旗對於凝聚民眾團結的力量，是不容小覷的。

在途中擔任飲料補給的新竹縣體育會理事長田耕豪表示，錸德慢跑社自發性的辦理國慶路跑活動，他們除了心中有國旗，也以實際的路跑行動帶著國旗到處跑，讓人感動。（編輯：張銘坤）1111010

新竹縣社團「錸德慢跑社」10日清晨集結在竹北市竹22線產業道路，百名跑友手持國旗起跑，一同迎接曙光。（錸德慢跑社提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日
新竹縣社團「錸德慢跑社」10日清晨集結在竹北市竹22線產業道路，百名跑友手持國旗起跑，一同迎接曙光。（錸德慢跑社提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日
新竹縣社團「錸德慢跑社」10日清晨舉辦國慶路跑活動，邀大小朋友一起手持國旗慢跑，用行動祝福中華民國生日快樂。（錸德慢跑社提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日
新竹縣社團「錸德慢跑社」10日清晨舉辦國慶路跑活動，邀大小朋友一起手持國旗慢跑，用行動祝福中華民國生日快樂。（錸德慢跑社提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年10月10日
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