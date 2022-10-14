孫曉雅訪馬公風櫃國小 與學童提前歡度萬聖節

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美國在台協會（AIT） 處長孫曉雅（前右4）14日到澎湖馬公風櫃國小，與小朋友們提前歡度萬聖節，眾人開心互動留影。（馬公風櫃國小提供）中央社 111年10月14日

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（中央社澎湖縣14日電）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天參訪馬公風櫃國小，與小朋友一起上課，還完成萬聖節頭套，提前歡度萬聖節，讓小朋友們留下難忘回憶。

孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天在澎湖參加「援手」社區第一線反應員培訓計畫工作坊，並抽空前往與美國愛達荷州和平谷特許學校（Peace Valley Charter School）簽署合作備忘錄的風櫃國小訪視，一起與小朋友上課，全校師生都感到非常開心，也很好奇。

孫曉雅了解風櫃國小發展海洋教育及雙語教學情形，並與小朋友一起上課，還用英文唸了一本美國繪本給小朋友們聽，並完成萬聖節的頭套製作，說明萬聖節的由來和分送糖果給小朋友品嚐。

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校長林妍伶表示，風櫃國小在109、110學年度申請傅爾布萊特美籍英語協同助理（Fulbright English Teaching Assistant, ETA），到校一起共同生活與學習，從生活中帶入語言溝通、世界地圖、國際觀以及尊重多元文化與國際理解。

林妍伶說，透過生活中的交流分享，加深在地認同與接軌國際，提升孩子們的英語能力，也為學生們打開國際新視野，讓每個風櫃的孩子都是小小澎湖親善大使，能用英語向國際朋友們介紹美麗家鄉的海洋。（編輯：謝雅竹）1111014