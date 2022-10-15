清大管理校園車輛 無主單車將開放師生認領

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（中央社記者郭宣彣新竹市15日電）清華大學今天表示，每年學生畢業留下不少腳踏車，為確認是否有車主，會在未張貼或過期自行車識別證單車，貼告發單提醒車主，若無人理會則視為無主物，列入免費認領單車。

單車是清大學生穿梭於校園中的重要工具之一，清華大學今天向中央社記者表示，不知道什麼原因，學生畢業後大部分未把單車運回家，校方會清查並張貼招領公告，確定單車無主後，再公告免費認領。

清大說，除畢業生未帶走的單車外，也有被學生遺忘的腳踏車，或腳踏車有故障卻不想修理，而遲遲未有人理會的單車等，導致腳踏車停放在原處多時，駐警隊會移動腳踏車至校內腳踏車管理處保管。

清大指出，依據大學法賦予大學自治權，以制訂校園管理規章，為管理校內腳踏車等，制定「校園車輛管理辦法」，規範師生於校內用車。

清大指出，駐警隊拖走的腳踏車，皆會在學校駐警隊網頁公告，而腳踏車主需在公告日起1個月內領回，逾期未領回或無法查明所有者，就會視為廢棄腳踏車，校方將依照廢棄物清除，或公告認領。

清大表示，校方為避免有無主腳踏車遭棄置校園，影響環境，因此，有明文規定腳踏車的管理辦法，除校內的腳踏車皆需申請停車識別證（免費），也要按規定停放。

清大指出，若有腳踏車沒有識別證，或未依規定停放，學校會列為管理，並張貼通知單，提醒移動腳踏車，若7天後仍未移動，校方就會介入，把腳踏車移至校方腳踏車管理處。

清大說，學生找不到腳踏車，也可到駐警隊詢問，若有找到，只需透過辦理手續可將腳踏車領回。萬一沒有找到，可請駐警隊幫忙調原停車點的監視器。

駐警隊指出，無人認領的廢棄腳踏車，於10月19日上午8時起開放清大學生、員工登記認領，每人限認領1輛。若有學生發現自己的腳踏車，只要在10月17日前，前往駐警隊辦手續，可將車領回。（編輯：李錫璋）1111015