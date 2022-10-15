國門重啟 新南向導覽人員結訓介紹台南

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台南市政府和中華台越新住民關懷協會合作，培訓新南向旅遊導覽人員，21名學員在完成6週課程後，15日開心出席結業式。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）因應國門重啟，台南市21名新南向旅遊導覽人員今天結訓授證；這些導覽人員來自越南、印尼的新住民、二代及僑生，未來將以語言及文化優勢，向母國遊客介紹台南之美。

台南市政府和中華台越新住民關懷協會合作，培訓新南向旅遊導覽人員，在完成6週課程後，今天結業，由觀光旅遊局副局長林國華授證。

台南市政府發布新聞稿指出，台南擁有豐富人文歷史及地理景觀等，市府也持續行銷台南的美；新南向旅遊導覽人員培訓，內容涵蓋導覽技能教育及自媒體行銷，未來結訓學員將以母語推廣台南。

另外，觀旅局也將建立新南向旅遊導覽人員資料庫，媒合學員導覽解說，希望海外旅客造訪台南時，成為台南與遊客接軌的橋梁。

市府人員說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，新南向國家抵台旅遊人數逐年增加，市府藉由培訓導覽人員，讓更多人認識台南。

一名來台讀書、參加培訓的學生也表示，她透過培訓課程，認識許多姐妹，更學習許多台南知識和歷史，受益良多。（編輯：郭諭儒）1111015