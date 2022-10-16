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高雄某高職學生疑遭霸凌 教育局啟動調查釐清

2022/10/16 13:07
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（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄1名高職學生在網路表示，自己有身心障礙，在學校遭同學嘲笑、毆打，疑似遭到霸凌。高雄市政府教育局今天表示，將於學生情緒平復後進行釐清，週一將召開會議調查。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，依社群平台貼文，當事人為學校進修部學生，已成年。教育局接獲反映後，已督請學校聯繫親友陪伴學生，並將於學生情緒平復後續行釐清事件，依法於週一召開會議調查，依法儘速釐清。

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教育局指出，進修部學生雖然年紀較長，但在學業、生活及工作上都還是需要很多方面的協助與支持；校方自這名學生入學以來，就密切關注其生活及學習狀況，針對社群所述情事，校方基於保護學生立場將積極依法處理，讓學生安心就學，也將依學生身心狀況，協助轉介或引介資源。

這名學生在臉書發文表示，自己目前就讀高雄某高職3年級，可能因為是身心障礙，常被班上同學毆打嘲笑，上廁所還被撒衛生紙，跟班上同學、家人、老師講，卻收到「快畢業了，再忍一下就過去了」的回覆，但是自己曾被霸凌過，覺得這種傷痛「完全過不去」。（編輯：黃世雅）1111016

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