大埔截水溝堤岸道路拓寬動土 預計2027年底完工

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（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）彰化市民期盼數十年，大埔截水溝堤岸道路拓寬今天動土，將串聯國道彰化交流道與八卦山風景區，總長度4.5公里，單側路寬9公尺，採單向雙車道、新建橋梁，預計2027年底完工。

分散往國道彰化交流道車流、連接新建的洋仔厝溪堤岸道路，歷經多年規劃，彰化市「大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」今天動土，縣長王惠美出席致詞表示，這項工程難度可說是彰化市史上最困難道路工程，高架跨越國道、挖地穿越台鐵軌道，可說「飛天鑽地」。

王惠美表示，很多民眾住彰化市，但在鹿港、彰濱工業區等地工作，完工後能舒緩上下班時間塞車問題，這件工程相當辛苦及困難，自前縣長卓伯源、魏明谷到她任內，感謝彰化縣議會議長謝典林、議員支持預算，總經費新台幣37.5億元，因金額相當高，縣府主動引入檢調、廉政、職安等協助，確保工程品質及公開透明。

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彰化縣政府工務處發布新聞稿表示，工程左岸道路西邊起點為台19線彰水橋、右岸道路起點為大埔截水溝嘉農橋，沿大埔截水溝兩側堤岸道路拓寬，往東行經國道1號、台1線、縣道137線、建國科大，終點中興路與介壽北路口，總長4.5公里，單側路寬9公尺，採單向雙車道。

工務處表示，中央補助23.45億元，縣府自籌14.05億元，原工期4年，經檢討放寬到5年；工程兼顧水岸景觀美化，要建造穿越箱涵、道路箱涵、擋土牆、主線橋梁、聯絡道橋梁，包含跨越國道的鋼曲橋、嘉農橋改建為鋼拱橋、花壇排水橋以鋼箱梁型式新建等。（編輯：陳仁華）1111020