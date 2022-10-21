強震重建 花蓮縣府增紅、黃單建物拆除等5項補貼

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）918台東強震，花蓮南區多處災區目前仍在重建中，花蓮縣府今天再增紅、黃單危險建物拆除補助、短期租屋補助等5項補助措施，協助災民重建家園。

花蓮縣政府今天發布新聞稿指出，經縣府各局處研議，盤點災民需求，原有5項救助措施，再新增包括危險建築物拆除、短期收容安置期間住宿費用、收容安置受困遊客、稅捐徵免以及租金補貼等補助等5項。

花蓮縣府代理秘書長饒忠今天接受中央社記者採訪指出，新增5項補助項目經花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會審議通過，予以補貼。

饒忠指出，經緊急評估結果為紅、黃單的危險建物，所有權人可向縣府申請補助最高新台幣30萬元拆除補助，縣府會媒合業者協助拆除及清運拆除後的營建廢棄物，受災戶可向村里長申請。

另外，紅、黃單建物住戶若無法繼續居住，需短期安置，除現有每日每房住宿最高補助2000元，花蓮縣府也新增租金補助措施，最高每個月補助1萬6000元整。

花蓮縣府指出，原公告一般住家建築物毀損（傷）修繕救助金實施計畫，針對修繕救助項目，新增擋土牆（自建）損傷，發放上限10萬元。

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震災期間造成赤科山14鄰村落及六十石山雲閔地區道路中斷、停水停電，遊客滯留山區由當地居民協助安置，花蓮縣府補貼收容住宿或食宿的居民，每人食宿經費500元。

另外，花蓮縣地方稅務局也針對房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅、地價稅訂定0918震災稅捐徵免及處理原則，協助鄉親減輕負擔。相關震災救助措施，可至「花蓮縣政府918震災資訊專區」查詢。（編輯：黃世雅）1111021