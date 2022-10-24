道路施工不慎損民宅 南市府：要求包商負責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府辦理永康區大灣交流道南下往復興路口增設右轉車道工程，疑因包商施工不慎，造成緊鄰民宅路基流失受損嚴重，幸好人員未受傷，市府已要求包商補救善後。

台南市議員林燕祝接獲住戶陳情，今天安排台南市政府交通局、工務局官員，及台南市土木技師公會人員到場會勘。

住戶余姓女子表示，屋內居住一家3人，22日事發當天只有她一人在家，當時鐵門嚴重變形無法開啟，牆壁整個垮下，在她大聲呼救後，才有施工單位人員拿電鋸把鎖鋸開，她是哭著逃到屋外，現在想起仍心有餘悸。

余姓女子指出，建築物為一層樓平房，不知為何施工卻挖了約一樓半高度，比原來路邊的地面還低，導致整個地基掏空，且未事先疏散或警告在房子裡的人員，施工廠商在事發後拿新台幣3萬元給她，要求暫時先不要住在這個地方，讓她感覺像逃難一樣。

林燕祝說，為了改善大灣交流道的壅塞問題，她在議會提出也多次與相關單位到現場會勘，此處工程原定於今年11月底完工，不料卻發生施工意外，市府與相關單位應負起責任，將建築物修繕恢復原狀，讓受害住戶可以早日搬回自己的家。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府工務局下午發布新聞稿指出，這項工程為改善大灣交流道南下匝道口至復興路口塞車及汽機車爭道情形，新闢1右轉專用車道及2機車專用車道，使右轉復興路車輛能更加通暢。

台南市工務局指出，此項工程自8月16日開工至今，施工單位為在年底前完成右轉車道開放通行，施工時未依規定於開挖處做好擋土設施，工務局除究責相關單位外，也要求承攬廠商負起損害賠償責任，廠商已承諾負責房舍損壞修繕事宜，並安頓受影響民眾住宿等生活起居。（編輯：謝雅竹）1111024