花蓮觀光活動旗幟再利用 變身環保旗袋成贈品

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花蓮縣政府將已結束的觀光活動宣傳旗幟回收，加工成「環保旗袋」，作為太平洋溫泉季、「星空郊饗宴」星空導覽音樂會限量活動贈品，以減少廢棄物。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年10月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）趨緩，各大活動恢復辦理，花蓮縣政府將觀光活動宣傳旗幟，回收加工成「環保旗袋」，提供年底溫泉季、星空導覽音樂會的活動贈品。

花蓮縣府觀光處長張志翔今天接受媒體採訪指出，這場「打包花蓮」計畫，由安通溫泉觀光協會及文創店家「98裡作」合作舉辦工作坊，將回收的旗幟創作成袋子。

張志翔說，過去活動結束後，宣傳旗幟多收回當垃圾丟棄，經合作團隊設計，旗幟可加工成後背包、手提包包的式，可看到紅面鴨吉祥物等花蓮特色圖樣，活動結束後還能繼續宣傳花蓮，也能減少廢棄物。

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花蓮政府觀光處指出，即日起至11月30日太平洋溫泉季期間，入住萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉等合法旅宿，到「特斯拉等你抽」活動網站登錄住宿憑證，就有機會抽到環保旗袋，最大獎是特斯拉。

另外，參加11月5日在東大門夜市共融公園舉辦的「星空郊饗宴」星空導覽音樂會，到現場服務台出示前一天或當天的花蓮旅宿住宿證明，也可直接獲得限量環保旗袋。（編輯：黃世雅）1111025