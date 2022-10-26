新北汐止樟樹二路塌陷出現坑洞 公所緊急搶修

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新北市汐止區樟樹二路一處停車格因周邊側水溝破洞沖刷淘空土石，造成道路下陷，出現坑洞。初步調查，坑洞直徑及深度超過1公尺，廠商到場勘查後，已開挖搶修。（汐止區公所提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市汐止區樟樹二路一處停車格，因周邊側水溝破洞沖刷淘空土石，造成道路下陷，路面形成坑洞。汐止區公所表示，不影響交通與住戶安全，已緊急調派廠商前往搶修。

汐止區民眾今天上午行經樟樹二路時，發現路邊停車格出現一個坑洞，直徑及深度大約1公尺許。民眾說，下方已有淘空的情況，可能下面的洞更大。

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汐止區長陳健民接受中央社記者電訪表示，接獲通知後，已先請人到場置放三角錐維護交通安全，提醒民眾經過時注意安全，另外並通知廠商前往處理。

陳健民說，初步調查，坑洞直徑及深度超過1公尺，因為位置在停車格，並不影響交通與住戶安全。由於坑洞旁邊有雨水下水道側溝，塌陷原因不排除是因為日前大雨導致，加上排水溝底部有破洞，流水沖刷淘空下層的土石。廠商到場勘查釐清後，已經開挖搶修。（編輯：李錫璋）1111026