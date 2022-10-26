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台中購物節暖身活動結束 登錄消費總金額逾24億

2022/10/26 13:18（10/26 13:46 更新）
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台中購物節暖身活動25日結束，台中市政府26日公布活動短短16天就衝出24億3000多萬元的登錄消費金額，並宣布購物節主活動即日起開跑。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月26日
台中購物節暖身活動25日結束，台中市政府26日公布活動短短16天就衝出24億3000多萬元的登錄消費金額，並宣布購物節主活動即日起開跑。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年10月26日
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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中購物節暖身活動25日結束，台中市政府今天公布16天活動民眾登錄消費總金額24億3000多萬元，購物節主活動今天起跑，可下載購物節APP登錄消費金額。

台中購物節暖身活動10日到25日登場，市府經濟發展局表示，短短16天就衝出24億3000多萬元的登錄消費金額，逼近第一屆台中購物節的總成績25億元。

經發局指出，29日將於豐原太平洋百貨舉辦暖身活動壓軸抽獎活動，邀請大家一起見證暖身活動最大獎「百萬油電車」得主出爐，活動當天也將抽出公益專屬抽50組2000元、時尚酷跑機等獎項。

經發局表示，這次的台中購物節暖身活動，不僅登錄消費總金額數據亮眼，台中購物節APP下載次數也累積到143.2萬人次；另依活動消費資料顯示，消費登錄金額約8成為台中市民，且消費熱區以市區最高，如西屯區、西區及南屯區，另2成為外縣市民眾消費，前3高消費登錄金額分別為彰化、南投及台北，顯示全國民眾對台中購物節的熱切參與。

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依全國民眾消費分析，經發局指出，其中7成為女性消費、3成為男性消費，年齡以31歲至40歲居多；再依分析發現，一般性消費如百貨公司、餐館餐廳及超級市場約8.2成，代表台中購物節的舉辦有利於民生產業。

為延續暖身活動熱潮，市府表示，主活動於今天接力起跑，活動長達60天，獎項從原本6萬個，大幅提升至10萬個，總獎項價值超過3億元。主活動天天抽現金1700組3000元、週週抽12組10萬元、月月抽2組100萬元，壓軸再抽百萬油電車3台及精品好宅1棟，歡迎大家下載APP登錄消費金額。（編輯：謝雅竹）1111026

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