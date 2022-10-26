台南舊魚市場面臨拆除引熱議 黃偉哲：維持風貌

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（中央社記者張榮祥台南26日電）鄰近台南市中西區知名景點「河樂廣場」的舊魚市場，2018年拍板確定原地保留，如今卻因BOT案可能面臨拆除，引起熱議；台南市長黃偉哲今天表示，要有規畫，但也要維持風貌。

黃偉哲今天接受媒體聯訪指出，他認為舊魚市場保留一些原貌較好，但也要有規畫，以免成為蚊子館，否則過去數十年來舊魚市場只是變成一堵圍牆而已。

黃偉哲表示，舊魚市場成為蚊子館很久了，修繕要維持舊有風貌，且符合台南文化古都的方向。至於是否變成旅館，社會應多討論，不宜太早下斷論。

歷史逾80年的台南市中西區舊魚市場，存廢爭議超過2年，台南市政府2018年10月拍板定案，確定建築物原地保留，讓持續抗爭的文史團體鬆一口氣。

舊魚市場確定保留後，市府開始進行改造，以嶄新純白外牆安裝上金光閃閃的鏤空雕飾牆面，市民也樂於看到舊魚市場華麗轉身。

不過，市府啟動舊魚市場BOT案後，舊魚市場可能面臨拆除或牽動牆面，甚至傳出廠商將拆除重建為旅館的聲音，再度引起議論和關注，但市府觀光旅遊局人員告訴中央社記者，最優廠商尚未出爐，最終提案也未敲定。

市府觀光旅遊局發布新聞稿指出，目前有2家申請人對台南舊魚市場現址再利用進行提案，如今已完成甄審。申請人對舊魚市場外牆保存再利用及未來經營管理提出設計構想，並承諾擴大公民參與，自規畫、設計、建築（設）到營運期間，須和在地社區、NGO團體、文史工作者討論取得共識後才可進行。

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觀旅局表示，申請人擬訂投資計畫書提案時，現址規畫需結合原有文化記憶為原則，如需進行遷移或變更時，應於投資計畫書中提出，後續並應提出相關計畫經執行機關同意後辦理。

觀旅局長郭貞慧說，目前現址狀況結構不穩固，有安全顧慮，再利用設計需詳加考量；此案已透過招商內容與專家學者甄審擇定適合的申請計畫，並承諾外牆保存再利用，結合運河觀光計畫，重現魚市場舊有文化記憶。（編輯：黃世雅）1111026