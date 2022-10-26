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新北影響力論壇10/30揭幕 分享生命樂章故事

2022/10/26 18:04
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市府新聞局今天表示，「新北影響力」拍攝10名各自專業領域裡默默發光的影響力人物。30日將於市府舉辦論壇活動，分享音樂人、製作人、編曲家秦旭章等人的創作與生命故事。

市府新聞局下午透過新聞稿表示，「新北影響力」透過影片分享主角經驗，透過論壇邀請影響力人物，分享他們克服困難、致力實踐理念的人生歷程，及如何成就事業，在不同領域發揮影響力，或透過溫暖力量，以生命影響生命。

新聞局說，30日下午2時將在市政府3樓多功能集會堂，舉辦「新北影響力論壇」活動，由知名作家王文華擔任主持人，邀療癒系創作樂團「守夜人」擔任嘉賓，團長秦旭章也將分享創作與生命故事。

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現場還將邀請「拔一條河」紀錄片導演楊力州，分享透過鏡頭紀實故事；台灣山海天使環境保育協會秘書長陳映伶，分享人工復育珊瑚保護海洋情景；居家護理師汪秋蓉分享陪伴生命圓滿謝幕的鄰里照顧片刻，以生命觀察不同生命的動人故事。

新聞局說，活動詳情及活動報名可洽詢相關活動網站，論壇內容及新北影響力系列影片，可以至「我的新北市」臉書Facebook粉絲頁觀賞。（編輯：方沛清）1111026

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