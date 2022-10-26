桃園經國國中改制高中惹議 市府：112學年度招生

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桃園市經國國中改制經國高中引發爭議，立法院教育及文化委員會26日下午前往考察，擔任代理主席的國民黨立委萬美玲（左）與桃園市教育局長林明裕（右2）一度產生激烈口角衝突，林明裕數度打斷萬美玲發言。中央社記者葉臻攝 111年10月26日

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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市經國國中改制經國高中引發爭議。桃園市長鄭文燦今天說，預計112學年度開始招生，立法院教育及文化委員會考察時認為太倉促，也有老師表達反對立場。市府說，將如期進行。

桃園市長鄭文燦上午前往桃園區經國國中，針對經國國中改制經國高中計畫進行討論。鄭文燦表示，目前設校計畫書已呈報教育部，即將通過核定，預計112學年度開始招生，第1年將開設6個班級共210名額，包括高中部2班、高職部4班。

鄭文燦說，經國國中規劃新建高中教學大樓，工期預計2年，完工前，經國高中學生將使用現有國中校舍，而為保障經國國中學生的學習品質，在高中部校舍興建期，將採總量管制。

立法院教育及文化委員會下午也前往經國國中考察，擔任代理主席的立委萬美玲與桃園市政府教育局長林明裕產生激烈爭辯，林明裕數度打斷萬美玲發言，怒批她「作秀」「搞不清楚狀況」，險些被趕出會場，爭辯10餘分鐘後，林明裕麥克風被沒收，討論得以繼續。

萬美玲表示，經國高中要在經國國中內設校，而且6班就成1校，地方都不能接受；完全中學是走回頭路，市府不願聽取老師的困境、家長的心聲，而且經國高中明明有預定地，為什麼要在國中內設校、倉促招生。

現場家長會代表發表意見時說，明年開始招生確實太倉促，如果在有經費的情況下，希望能成立一個好的經國高中，把國中部做總量管制，恐會產生很多問題。教師會幹部也說，校內討論時，都把經國國中內設經國高中作為「不得已」的選項，老師們也不願意在經國國中內設經國高中。

林明裕表示，經國國中改制經國高中已經商議將近2年，絕非倉促決定，家長、學校也信任教育局的規劃；針對萬美玲提到的文教預定地，買下來要新台幣69億元、是一筆大數目，歷經近40年都買不起，且全桃園市高中的預算也將近69億，不可能犧牲其他高中的預算來買地。

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林明裕說，經國國中目前的校地還有餘裕，這樣的空間可以蓋高中教學大樓，但為了讓孩子早點進來，就先借用現有的國中部教室，因為當時設校規模是36班，目前只有21班，理論上還有15間空教室可以先借用。

林明裕也說，信任學校的團隊可以做好，將按照原定計畫，112學年度開始招生。經國國中校長林世倡表示，已經做好相關規劃，過程中一定會有需要調整的陣痛期，但有把握能因應、不會壓縮到學生的權益。（編輯：方沛清）1111026

桃園市經國國中改制經國高中引發爭議，立法院教育及文化委員會26日下午前往考察經國國中考察，國民黨籍立委萬美玲（左）會中發言。中央社記者葉臻攝 111年10月26日