東大門夜市用地問題 花蓮縣府：臨時執照已展延

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花蓮縣政府26日表示，東大門夜市用地目前為道路兼廣場、停車場用地，並依花蓮縣建築管理自治條例規定，取得臨時性使用執照及臨時建築物使用許可證，2021年5月10日經都市計畫委員會議同意展延至2027年5月15日，用地及使用執照均為縣府依相關程序及法令取得。圖為東大門自強夜市晚間人潮。中央社記者李先鳳攝 111年10月26日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮東大門夜市為觀光熱點之一，由於為道路兼廣場、停車場用地，議員莊枝財針對夜市的未來發展提出質詢，縣府回應指，經都市計畫委員會同意展延至2027年，請民眾安心。

民進黨縣議員莊枝財今天在縣議會質詢時，提出東大門夜市位於計畫道路上，且臨時建築執照已逾期限，攤商賴以維生，卻毫無保障，未來近百個家庭將受影響，擔憂觀光亮點將變成幻影。

花蓮縣政府澄清，東大門夜市用地目前為道路兼廣場、停車場用地，並依花蓮縣建築管理自治條例規定，取得臨時性使用執照及臨時建築物使用許可證，去年5月10日經都市計畫委員會議同意展延至2027年5月15日，用地及使用執照均為縣政府依相關程序及法令取得。

花蓮縣政府觀光處發布訊息表示，東大門觀光夜市為知名夜市，2020及2021年連續2年獲環保署頒發環保夜市特優殊榮，也連續3年榮獲經濟部舉辦「優良市集樂活名攤」3星級優良市集，其中有多達52間攤商共榮獲130顆星級認證，是國內外旅人造訪花蓮時必去的指定景點。

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東大門夜市以智慧、友善及環保為核心理念，園區內設置無障礙廁所、哺乳室、借問站、全區廣播及多座共食區等設施；防疫期間於6個入口處設置熱像儀量測體溫及提供酒精消毒，每個餐食攤位加裝透明隔板遮罩防止飛沫噴濺，注重衛生，更落實使用環保餐具、垃圾分類回收、改善油煙、乾淨公廁等多項政策指標。

東大門夜市位在花蓮市六期重劃區，占地約9公頃，依街道區分為福町夜市、各省一條街、原住民一條街、自強夜市等超過400個攤位。（編輯：郭諭儒）1111026