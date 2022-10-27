高雄國賓2023年1月底熄燈 41年歷史將啟動改建

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（中央社記者曾以寧高雄27日電）開業41年、位於愛河畔的高雄國賓大飯店今天公告表示，將於2023年1月31日落幕，比照台北國賓啟動改建，原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

高雄國賓大飯店今天在臉書發布結束營業公告表示，位於愛河畔的高雄國賓大飯店將於2023年1月31日完美落幕，回顧41年美好時光，高雄國賓深切感謝自開業迄今，曾蒞臨住宿、用餐或給予支持鼓勵的賓客與各界好友。

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高雄國賓大飯店表示，自1981年開幕以來，接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，長期為高雄觀光產業盡心力，讓無數海內外旅客留下溫暖難忘的回憶；不只是港都的地標，更是老一輩高雄人的共同記憶。

高雄國賓指出，開幕滿41年，在團隊審慎評估下，決定比照台北國賓啟動改建計畫，未來將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標，期盼在很快的未來，能再有為大家服務的機會。（編輯：謝雅竹）1111027