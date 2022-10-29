花壇鄉西施柚甜美上市 結合萬聖節踩街吸引買氣

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行銷西施柚等在地農特產，彰化縣花壇鄉公所29日在茉莉花壇夢想館舉辦花壇鄉西施柚節，彰化縣長王惠美（前中）等人出席協助推廣。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年10月29日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）花壇鄉西施柚產自八卦山脈，土質、水分、氣候都相當適合生長，口感、水分、甜度極佳，目前正值西施柚產季，鄉公所、鄉農會今天辦西施柚節，結合萬聖節幼童踩街，吸引買氣。

行銷西施柚等在地農特產，花壇鄉公所今天在茉莉花夢想館舉辦「花壇鄉西施柚節，萬聖西施趴兔秀」活動，彰化縣長王惠美、花壇鄉長顧勝敏、花壇鄉農會理事長陳榮和等人出席。王惠美致詞表示，正值花壇西施柚產季，配合萬聖節即將到來，感謝農會、公所用心規劃活動，讓小朋友一起玩樂，進而了解地方產業。

王惠美說，花壇鄉有茉莉花的故鄉之稱，竹筍、茉莉花、西施柚品質優良，茉莉花產量更占全台68%，成為台灣產量最大鄉鎮，市面許多知名茉莉花茶原料都來自花壇，花壇也出產文旦柚、西施柚，霜降節氣後是品嚐西施柚好時機，口感、水分、甜度都佳，歡迎購買。

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顧勝敏說，感謝縣長王惠美帶領縣府團隊全力協助花壇鄉公所各項建設，及結合鄉農會推廣各項農產，花壇鄉茉莉花、西施柚、筍子近年銷路很好，透過舉辦活動，更讓外界了解西施柚的美味、認識花壇鄉之美，歡迎遊客來訪花壇，也請多購買農產品回家品嚐。

花壇鄉公所表示，活動包含幼兒園兒童萬聖節走秀和踩街、布袋戲演出、農產品展售、摸彩、闖關遊戲拿西施柚、米食及鮮果外帶品嚐、親子彩繪西施柚、製作西施柚吊飾等豐富活動，吸引眾多人潮。（編輯：黃世雅）1111029