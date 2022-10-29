台灣燈會回歸台北 志工招募延長至11/11

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）台灣燈會睽違23年將再度回歸台北，台北市社會局表示，預計招募志工3500人，不過許多團體反映招募時間太短，因此延長報名至11月11日。

台北市社會局指出，「台灣燈會」睽違23年後，以「光源台北」為主題再度回到台北舉辦，除了是台灣燈會史上最大型的城市燈會外，也是疫情後第一個國際型觀光活動。

社會局表示，共預計召募3500名志工一起攜手「聚光台北」，目前已有2600多人加入，不過近期有許多團體反映招募期程過短，來不及協助單位內的志工團體報名，社會局特別延長報名時間至11月11日截止。

社會局表示，「2023台灣燈會在台北」目前光展區（東區商圈）、源展區（松山文創園區）及未來展區（信義商圈）都還可以報名擔任志工，燈會志工福利除了保險、交通補助、時數證明之外，還有燈會志工專屬背心、服務時數滿額贈品及神秘禮物，社會局並持續辦理志工培訓課程。（編輯：李錫璋）1111029