屏東偏鄉增幸福巴士路線 提升就醫便利性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）屏東縣政府為提高偏鄉就醫便利性，在春日鄉新闢潮州、東港就醫預約接駁路線；獅子鄉則新購12人座無障礙中型巴士，增加就醫及採購便利性，11月1日起正式營運。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，繼來義鄉新增1輛小車服務鄉內2條路線後，春日鄉在27日新闢2條就醫路線，今天則是獅子鄉新增1輛無障礙中巴服務東港就醫路線。目前10處原偏鄉共有24輛車，服務37條路線。

交通旅遊處表示，春日鄉幸福巴士自民國105年起營運至今，以2輛無障礙中型巴士、2輛7人座小型車，服務北三村線、南三村線等2條路線，自通車至今年9月已服務14萬8000人次。即便近年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響民眾外出意願，每月平均仍達2000次運量，成效顯著。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因此，27日新闢每週二往東港輔英醫院、安泰醫院2班次預約服務、週四往潮州茂隆骨科、安泰醫院2班次預約服務，需要的民眾可撥打（08）878-2145向鄉公所預約。

交通旅遊處指出，獅子鄉幸福巴士既有2條路線，服務部落鄉親往來枋寮醫院、迦美診所，自民國109年起截至今年9月底已服務6700人次，今天再獲交通部公路總局補助新購1輛12人座無障礙中巴，擴大往返東港地區醫療院所接駁服務，增加民眾生活及就醫便利性。（編輯：卞金峰）1111029