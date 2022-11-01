彰化首家大型百貨 中友招商規劃逾230專櫃

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彰化縣首家大型百貨公司落腳彰化市，預計2025年開幕營業，業者1日在台中舉辦招商說明會，規畫招募230到250家專櫃，2場次共吸引約500家業者參加。（業者提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月1日

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）彰化縣第一家大型百貨公司預計2025年開幕營業，業者今天舉辦招商說明會，吸引近500家業者與會，業者表示，規劃招募230到250家專櫃，並引進大型影城。

中友百貨透過BOT案將於彰化市興建大型百貨公司，預計2025年開幕營業，屆時將是彰化縣第一家大型百貨公司。中友百貨下午舉行招商說明會，由中友百貨總經理劉嘉誠率團隊說明未來賣場規劃，看好彰化縣民的消費潛力，下午2場說明會共吸引約500家業者參加。

營業部店長陳俊華說明，中友彰化店占地2150坪，地下2層、地上14層，總營業面積含停車場有3萬坪，是彰化最大商業基地空間。百貨賣場以購物、娛樂、美食、體驗為經營主軸，目前規劃招募230到250家專櫃，並引進大型影城。

為了解彰化地區消費概況，中友百貨特別委託「台灣趨勢研究」專業團隊就彰化地區消費行為進行研究調查，共回收了6733份的有效問卷。

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調查結果顯示，其中高達97.6%的受訪者期待中友彰化店開幕並有意願入店消費，未來最有意願消費的品項則是餐飲、國際精品/名品、化妝保養品、服飾配件、電影院等。

調查發現，其中有13%的受訪者在百貨公司年消費達10萬元以上，再進一步分析，每個月10萬元以上休閒娛樂購物預算族群中，有20.9%的消費者在百貨公司年消費額高達50萬元，業者認為，研究顯示彰化地區雄厚消費潛力，對未來經營深具信心。（編輯：黃世雅）1111101