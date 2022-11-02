竹縣新設4處固定式測速照相 15日起陸續啟用
2022/11/2 13:34（11/2 13:51 更新）
為降低易肇事路段事故，新竹縣政府警察局2日表示，分別在峨眉鄉、橫山鄉、新埔鎮、湖口鄉等路段新設4處固定式雷達測速照相，預計在11月15日陸續啟用。（新竹縣警察局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年11月2日
（中央社記者郭宣彣新竹縣2日電）為降低易肇事路段事故，新竹縣政府警察局今天表示，新設4處固定式雷達測速照相，分別於峨眉鄉、橫山鄉、新埔鎮、湖口鄉等路段，預計在11月15日陸續啟用。
新竹縣政府今天發新聞稿指出，這次新竹縣警察局新設4處固定式雷達測速照相，分別在峨眉鄉台3線89.4k、橫山鄉中豐路與中豐路二段12巷口、新埔鎮楊新路一段322號前、湖口鄉中山路一段與忠義路口南下等路段。
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警察局表示，11月15日將啟用峨眉、橫山的2處測速設備，因這幾年此路段發生多起超速失控導致的死亡車禍，未來啟用後，盼保護橫山沙坑村民、國小學童及來往用路人的通行安全，而在人口逐漸增加的湖口王爺壟地區，駕駛超速的情形，也可獲控制。
新竹縣長楊文科說，即將迎來農曆春節，為讓民眾過好年，希望警方在易肇事地區提升見警率，並精準執法，以減少違規不會遭舉發的僥倖心態。（編輯：張芷瑄）1111102
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