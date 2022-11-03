新北表揚績優地政士 提供有感全方位服務

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新北市政府地政局3日表揚績優地政士，在執業過程以專業確保民眾權益，發揮溝通橋梁角色；市長侯友宜（右4）頒發獎狀鼓勵。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月3日

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北市府今天表揚地政業務績優機關暨人員，績優地政士李武龍服務逾28年，協調越界建築等不動產糾紛，也有地政士協調解決祖產繼承、或地籍圖重測產生的糾紛，確保民眾權益。

新北市府地政局今天表示，地政士扮演的角色，以不動產專業知識及高度服務熱忱，協助民眾理解不動產糾紛與權益；為感謝新北市協助推動地政業務的績優地政事務所、區公所、地政士、不動產經紀人員，及熱心參與的地政志工，今天舉行表揚大會。

地政局說，績優地政士高文黎執業將近42年，深受民眾信賴。曾有繼承人之間的意見相左，一度想要放棄繼承祖產，經由她耐心溝通、分析、調閱文件後，當事人順利完成產權登記。她也擔任志工，推廣數位櫃台等地政便民服務。

地政局表示，績優地政士李武龍職業逾28年，憑專業知識及豐富經驗，協調處理越界建築等不動產糾紛，他也擔任地政志工為民眾釋疑，樹立地政士熱心公益的社會形象。

地政局說，今天也表揚績優地政志工沈志揚、劉文汝、簡銘賜等人，他們利用地政專業，協助民眾辦理地政業務，分享不動產相關知識回饋社會，防疫期間擔任地所「線上諮詢零接觸」服務志工。

市長侯友宜出席頒獎表示，感謝得獎人員奉獻與協助，作為民眾與政府間橋梁，讓地政機關推動業務事半功倍，以市民需求及同理心提供更有感全方位服務。（編輯：方沛清）1111103

新北市政府地政局3日表揚績優地政士，在執業過程以專業確保民眾權益，發揮溝通橋梁角色；市長侯友宜（中）頒發獎座感謝他們協助推動地政機關業務。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月3日