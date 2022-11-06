參加菊島全馬接力賽 澎檢宣導反賄選向前行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣6日電）年底選舉進入關鍵期，澎湖地檢署檢察長黃智勇今天利用菊島澎湖跨海馬拉松活動，邀請現場所有跑者支持乾淨選舉，拒絕賄選，進而檢舉賄選，讓選舉在公平公正公開下競爭。

「2022菊島澎湖跨海馬拉松」活動今天在西嶼遊客中心起跑，黃智勇率領主任檢察官蘇恆毅等十餘位同仁參加全馬40公里接力賽，並設有反賄選等攤位，在運動賽事中全力宣導反賄選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃智勇表示，菊島澎湖跨海馬拉松今天開跑，檢方配合推出「反賄選 愛台灣 菊島馬反賄向前跑」，邀請在場所有參賽選手，一同支持乾淨選舉，進而檢舉賄選，讓選舉在公平公正公開下競爭。

黃智勇並指出，澎湖年底選舉迄今，已破獲有2起賄選案件，還有部份案件在偵辦中，再一次籲請選民不要當樁腳為人買票，選民不要賣票，也不要當幽靈人口，以免觸法，若有具體賄選情資，勇於檢舉，定嚴加偵辦，維護澎湖乾淨選風。（編輯：陳仁華）1111106