8家長控師霸凌學童 中市府：校方下午開教評會討論

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人本教育基金會中部辦公室9日召開記者會，民進黨台中市議員張家銨（左4）及3名家長出席，控訴台中陳姓教師在教學上不適任行為，要求退出校園。中央社記者趙麗妍攝 111年11月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中陳姓教師14年前因兒虐遭罰，今年8月接任小二導師，又遭8名家長控訴，未依課表上課、霸凌學生，投訴校方、教育局未獲處理；中市府教育局表示，校方下午召開教評會調查討論。

人本教育基金會中部辦公室今天召開記者會，民進黨台中市議員張家銨及3名家長出席，控訴台中陳姓教師在教學上不適任行為，對學生造成極大傷害。

人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑指出，陳師在2008年因兒虐遭罰新台幣6萬元，今年8月他接任國小二年級導師，短期內已有3名學生轉學，8名家長投訴學校，但校方只說已提醒老師，投訴教育局也未獲得回應，且陳師卻在第一時間得知申訴內容並向家長嘲諷。

家長們控訴，陳師未經家長同意就帶學生理髮、未依課表授課、體罰及霸凌學生、設立特別座、堅持不開親師座談會等，還將學生當作童工，表現好發放糖果作為薪水，表現不好就是奴隸。

張家銨表示，幾個月前就曾在議會質詢，「兒虐案成立」的教育人員，竟還能待在教育場域中，繼續和學生互動、教學；連投訴都可以洩密，如同狼師案，為何加害人第一時間知道，教育局處理投訴案態度消極，孩子能好好學習嗎？

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人本教育基金會要求，立刻停止陳師的導師職位、停聘接受調查，教育局依法監督學校展開調查，學生輔導中心應介入學校輔導室進行班級學生輔導工作，以及台中市政府調查教育局洩密家長申訴內容。

對此，教育局以文字稿回應，學校今天上午已召開校事會議，成立霸凌調查小組，下午召開教評會，嚴格調查討論有關此導師的停聘、解聘或不續聘事宜；11月5日接獲家長陳情後，已責成學校啟動調查程序，查明真相，如果屬實，依法嚴辦，絕不寬貸。（編輯：陳仁華）1111109