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高雄番茄災損 11日起受理申報現金救助

2022/11/10 16:01（11/10 16:21 更新）
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高雄番茄近來因病蟲害等原因導致農損，產量銳減，高雄市政府農業局10日以新聞稿表示，中央已公告受理高雄番茄辦理現金救助及低利貸款，自11日起至21日受理農民申報。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月10日
高雄番茄近來因病蟲害等原因導致農損，產量銳減，高雄市政府農業局10日以新聞稿表示，中央已公告受理高雄番茄辦理現金救助及低利貸款，自11日起至21日受理農民申報。（高雄市農業局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月10日
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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄番茄農損嚴重，產量銳減，高雄市農業局今天表示，中央今天已公告受理高雄番茄辦理現金救助及低利貸款，明天起至21日受理農民申報。

高雄市番茄種植面積約450公頃，集中在旗美區及阿蓮、路竹等區，其中美濃區209公頃、阿蓮區47公頃、旗山區37公頃及杉林區34公頃，各產區近來陸續反映番茄因高溫、病蟲害等原因，導致生長異常，產量銳減。

高雄市長陳其邁及民進黨立委林岱樺、邱議瑩等人近日與農委會官員到場視察會勘，確認高雄番茄災損情形已達現金救助門檻，隨即向農委會爭取番茄每公頃5萬1000元的現金救助及低利貸款。

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高雄市農業局今天新聞稿表示，中央今天已公告高雄番茄辦理現金救助及低利貸款，自11月11日起至11月21日止（假日不休息）受理農民申報。

農業局長張清榮表示，高雄市種植番茄且受災損失達2成以上農民，需於21日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，盡速向土地所在區公所申辦現金救助，農業局會加速勘災與現金救助發放，若復耕需低利貸款，也可洽當地農會辦理。（編輯：黃世雅）1111110

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