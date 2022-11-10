嘉市首座遊客中心啟用 食宿遊購行服務到位

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嘉義市KANO遊客中心10日正式啟用，市長黃敏惠（左3）等人出席剪綵，期待提升嘉義市觀光動能，也為新旅遊型態做好準備。中央社記者黃國芳攝 111年11月10日

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）嘉義市首座遊客中心今天啟用，串聯周邊百年嘉義公園等熱門觀光景點，且遊客中心提供專業旅遊諮詢，結合「食宿遊購行」，呈現好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗。

市長黃敏惠今天出席嘉義市「KANO遊客中心」剪綵儀式時表示，嘉義市首座遊客中心啟用後，將提升嘉義市觀光動能，也為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代的新旅遊型態做好準備。

黃敏惠致詞表示，遊客中心串聯周邊百年嘉義公園、樹木園、市立棒球場、滑草場與溜滑梯等熱門觀光景點；且位處市區公車、YouBike2.0等便捷低碳的大眾交通點，絕對是旅遊軸帶的新地標。遊客中心不僅提供專業的旅遊諮詢，更結合「食宿遊購行」，是呈現嘉義市好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗。

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嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬表示，KANO遊客中心內展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲，還有公廁、育兒室、行動裝置充電區、免費上網區、電子式寄物櫃及輪椅租借等方便機能；並有觀光導覽志工進駐服務。

張婉芬指出，KANO遊客中心服務時間為每日上午8時至下午5時，另外，展售在地名產區域的營業時間為每日上午10時至下午6時，假日則延長至晚上8時，後續將視民眾反映狀況，隨時滾動調整營業時間。（編輯：謝雅竹）1111110