環團批盧秀燕空氣瓶騙選票 中市府：數據會說話

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）環保團體今天到台中市政府抗議指出，台中市長盧秀燕用空氣瓶騙選票，市民怒丟空氣瓶到垃圾桶。對此，台中市府回應，數據會說話，台中空氣品質歷年最佳，持續改善不停歇。

包括中部媽媽好氣聯盟－媽媽群、主婦聯盟台中分會、要健康婆婆媽媽團、彰化縣環境保護聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、喚醒彰化青年聯盟等環保團體，上午前往台中市政府前廣場抗議。

環保團體高呼「谷關空氣瓶是美麗的謊言，煤轉氣拖2年」及「空氣瓶是騙人的垃圾」與「盧秀燕用空氣瓶騙選票」等口號。對此，台中市環保局長陳宏益到場說明。

彰化縣環境保護聯盟理事長張淑芬表示，台中市的空氣仍然一片霧茫茫，盧秀燕4年前用「市長換人，空氣換新」，騙到勝選，並在市長就職典禮上，送出1萬個「谷關乾淨空氣瓶」，如今成為一堆垃圾，還成為笑話。

彰化縣環境保護聯盟監事顏淑女認為，要增氣減煤、不要口水。因為盧秀燕的決定，讓中火的煤轉氣拖2年，從2020年3月開始中火增建燃氣機組計畫遭盧秀燕藉口都審無法通過，讓「增氣減煤」受阻卡關15個月，原本第1部新建燃氣機組明年就開始供電，卻因盧秀燕做秀杯葛而造成工程延宕。

對此，台中市政府環保局表示，盧秀燕推動「藍天白雲行動計畫」，利用科技執法改善空品；依環保署資料，今年截至11月13日，台中PM2.5（細懸浮微粒）濃度12.9微克，已達國家標準15微克以下，成為中南部第一個達標的縣市，相較4年前、民國107年同期19.1微克，改善率達32%。

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對於中火污染管制，環保局指出，針對台電設置燃氣機組所採取的一貫立場是汰舊換新，而非只是將燃煤機組除役備用，台電終於承諾第1部燃氣機組上線後，願意拆除中火2部燃煤機組及1根煙囪。

針對近日空污，環保局表示，市府假日不停歇加強稽查及採行相關應變減污措施，逐漸讓空品恢復「普通」等級，未來將持續傾聽各方意見，檢討執行成效，讓空氣越來越好。（編輯：戴光育）1111114