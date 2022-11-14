民代催生羽球專用場館 中市府：爭取建設及補助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨立委張廖萬堅（左2）、台中市議員張耀中（右2）14日在張耀中競選總部舉行記者會，希望催生興建一座羽球專用比賽場館，留住更多優秀羽球選手在台中。中央社記者郝雪卿攝 111年11月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市羽球運動人口不斷增加，卻沒有羽球專用比賽場館，立委張廖萬堅與市議員張耀中催生興建一座羽球專用場館，中市府今天表示，將極力爭取建設及補助等資源到台中。

張廖萬堅、張耀中與台中市羽球委員會副主委江文岳、南屯區國中小學家長會代表等，一起在張耀中競選總部召開記者會催生羽球專用比賽場館，這項構想並獲得羽球界人士及羽球運動愛好者連署響應。

台灣羽球選手在國際賽事頻頻大放光彩，張耀中指出，根據體委會統計，全台羽球運動人口達300萬人，台中市羽球運動人口也超過20萬人，但國內卻沒有一座像樣的羽球專用比賽場館，希望台中市能有一座符合國際標準的專用羽球比賽場館。

張耀中表示，台中市目前有45間私人經營的羽球場，但仍不敷需求，雖然國民運動中心也有羽球場卻沒有觀眾席，如果有一座專用羽球館，沒有比賽時就能開放給市民打球。

張廖萬堅表示，羽球已成為國球，但國內近幾年運動場館大多是棒球場及足球場，供應量遠不及羽球人口的成長，市府可以在重劃區文中預定地規劃興建一座國際標準羽球館，他可以幫忙尋求中央的補助。

本身是羽球選手出身的江文岳指出，從事羽球運動已40多年，經營羽球館也已20多年，其實台中市也有優秀的羽球選手，最後只能出走台中，選手都很希望能有一座專業的羽球館。

台中市政府運動局表示，未來如中央規劃興建羽球專用競賽館，運動局將極力爭取建設及補助等資源到台中，對於優化整體國家羽球運動環境樂觀其成。（編輯：陳仁華）1111114