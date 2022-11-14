台美教育倡議桃園登場 盼建立友善國際教育環境

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「2022台美教育倡議」活動以「建立友善國際教育環境」為主題，14日、15日在桃園市舉行，並首度將目標轉至高中以下學校，期盼將交流向下延伸，在各教育階段建立友誼連結。（桃園市政府教育局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年11月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）「2022台美教育倡議」活動今明2天在桃園市舉行，以「建立友善國際教育環境」為主題，討論交流互訪、教師培訓及教學環境等層面教育合作，促進各教育階段的台美校際交流。

桃園市副市長高安邦致詞表示，桃園是國門之都，國際教育一直是桃園教育政策發展重點，活動邀請姊妹市官員、學區長、雙聯學制姊妹校及國際教育學者進行講座，分享台美教育交流經驗、當地教育特色及教育政策發展方向。國內則邀請推動國際教育交流經驗豐富的學校、學者或教師一同參與。

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教育局指出，「台美教育倡議」於2020年簽署，希望擴大雙方教育合作計畫，鞏固台灣成為美國及全球提供中文教學的重要角色，至今已辦理過多場系列活動，促成大專校院國際交流蓬勃發展。這次活動由美國在台協會（AIT）與桃園市攜手，首度將目標轉至高中以下學校，期盼將交流向下延伸，在各教育階段建立友誼連結。

教育局說，「2022台美教育倡議」活動今明2天在台北諾富特華航桃園機場飯店舉行，各縣市學校另於會場設立展示攤位介紹學校特色、國際教育成果等，提升台美雙方認識、促成實質關係建立，期望藉由經驗分享、議題探討、靜態展覽及友校媒合等實質深化互動，延續台美教育倡議成果，邁向2030雙語政策願景。（編輯：李錫璋）1111114