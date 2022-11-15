金門影像博物館上線 飽覽離島之美累積行銷能量

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金門縣政府觀光處全新打造網站「金門影像博物館」15日上線，匯集「人文故事」、「歷史建築」、「軍事史蹟」、「自然生態」、「金門景點」、「在地美食」、「節慶活動」及「季節限定」8大主題攝影作品，提供使用者依喜好及需求點閱，探索金門特色美景。中央社記者黃慧敏攝 111年11月15日

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（中央社記者黃慧敏金門縣15日電）金門縣政府觀光處全新打造的「金門影像博物館」網站，今天正式上線。在地攝影師許進西等人感謝縣府提供展現作品的平台，同時也可媒合商業用途，累積金門影像行銷能量。

「金門影像博物館」網站上線記者會下午在文化局舉行，縣府觀光處說明，影像博物館分門別類，匯集「人文故事」、「歷史建築」、「軍事史蹟」、「自然生態」、「金門景點」、「在地美食」、「節慶活動」及「季節限定」8大主題攝影作品，提供使用者依喜好及需求點閱，探索金門特色美景。

網站同時提供圖片授權申請及攝影師媒合服務功能，使用者可在網站中選擇打算申請授權的攝影作品，或計劃合作拍攝的攝影師，透過網站進一步與攝影師詳洽合作事宜，為雙方建構快速方便的合作模式和管道。

副縣長李增財致詞表示，隨著社群網路及影音網站的人均使用時數增長，對影像之需求也隨之增加，金門不但有得天獨厚的自然與人文景觀，更有許多樂於分享金門美景的在地攝影師。

觀光處說明，「金門影像博物館」是全國首創集結攝影師精選攝影作品，與攝影師共創智慧化的圖片交流平台；網站更結合金門行動旅服旅遊資訊，擴大影像及觀光魅力，引起更多遊客來金旅遊的興趣。

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在地攝影師許進西以最近才通車的金門大橋為例表示，原本以為大橋是筆直的橋梁，從烈嶼麒麟山拍攝，才驚覺原來金門大橋是彎曲有致的橋梁，而且好像國王頭上戴的皇冠一樣，可見透過每名攝影師的角度，可以看到不同的大橋。

除了許進西，現有在地專業和業餘攝影師例如，薛子軒、黃癸、洪以恩、王蘇愷等人投入「金門影像博物館」。觀光處表示，將持續邀請攝影愛好者共襄盛舉，加入「金門影像博物館」會員並上傳分享金門美景，一同累積金門影像行銷能量，進一步展現金門旅遊深度及觀光魅力。詳情可查詢「金門影像博物館」官網（網址：https://images.kinmen.gov.tw）。（編輯：黃世雅）1111115