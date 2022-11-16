提升嘉義學子國防意識 工兵展地雷搜索器突擊舟

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為提升全民國防意識，陸軍第十軍團52工兵群16日開著重機具進入吳鳳科技大學進行宣導，學生們在軍方帶領下爭相體驗傾卸車運作。（吳鳳科大提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）陸軍第十軍團52工兵群宣導全民國防，今天開著重機具進入吳鳳科大，介紹偵查突擊舟、傾卸車及操作地雷搜索器，讓師生了解國軍在戰時與平時扮演的角色，提升防衛意識。

陸軍第十軍團52工兵群今天開著重機具進入吳鳳科技大學，宣導全民國防，提升防衛意識。參與學生爭相體驗傾卸車、生命探測儀與地雷搜索器等國軍裝備。

吳姓學生說，因新聞報導俄烏戰爭常出現「地雷」的名詞，所以想學學地雷搜索器如何使用，還有偵查突擊舟他也很感興趣。

52工兵群指揮官上校戴承澤致詞表示，陸軍52工兵群是一支肩負戰鬥支援與災害防救雙重任務的部隊，戰時運用爆破、地雷、工事、阻絕、渡河及架橋等專業技能遂行戰鬥支援任務，並以各類型工兵機械執行作戰區灘岸阻絕及橋梁架設作業。

戴承澤說，52工兵群平時配合政府實施災害防救演練與疏濬等工作，鞏固地區災防應變能力，確保民眾安全無虞，可以說是國軍部隊中「萬能之兵種」。

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52工兵群戰工營工三連士官長蘇明賢，今天也分享軍旅心得及領導統御經驗，他說，想藉此傳達愛國精神、衛國使命及軍人價值，更要將全民國防理念向下扎根。

吳鳳科大校長蔡宏榮告訴中央社記者，透過52工兵群全民國防教育展演活動，增進師生對國防事務的認同與支持；官兵弟兄經驗分享，也能鼓勵在地學子勇於投身軍旅，一起加入保國衛民的行列。（編輯：郭諭儒）1111116

陸軍第十軍團52工兵群為加強宣導全民國防，16日準備各式設備器材前進吳鳳科技大學，向學生們介紹偵查突擊舟的用途等。（52工兵群提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月16日