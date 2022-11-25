苗檢查賄不懈 選前之夜主任檢察官進駐警局顧治安

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苗栗地檢署檢察長陳松吉（左3）25日訪視苗栗縣警察局，特別感謝員警這段時間對選舉治安維護及查賄工作的付出，並與警察局長陳武康（右3）等主管幹部座談，互相加油打氣，共同為苗栗地區治安奮戰。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月25日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗地檢署檢察長陳松吉今天訪視苗栗縣警察局座談，除強調查賄不鬆懈，更請主任檢察官在選前之夜進駐警察局勤務指揮中心，即時掌握苗栗地區治安，確保選舉活動平穩落幕。

年底地方公職人員選舉投票倒數計時，苗栗地檢署檢察長陳松吉，下午偕同書記官長至苗栗縣警察局慰勉，特別感謝警察同仁這段時間對於選舉治安維護及查賄工作的付出，並與警察局長陳武康、刑警大隊大隊長等主管幹部座談，互相加油打氣，共同為苗栗地區治安奮戰。

陳松吉指出，苗栗地區這次選情激烈，為維護選舉公平，在檢警調團隊通力合作下，查察賄選火力全開，即使是投票前夕，乃至於投票日最後一刻，均會堅守崗位認真查辦。

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陳松吉表示，除檢察官全面進駐各警察分局外，更請主任檢察官在選前之夜進駐警察局勤務指揮中心，即時掌握苗栗地區治安狀況，強化查賄團隊調度部署，確保選舉活動「平安、平順、平穩」。

苗栗縣警察局指出，對於選前之夜及投開票日可能發生治安危害狀況，均已完成處置腹案及警力部署，並動員各科、室、隊及中心支援派出所基層警力安全維護；同時，持續針對賄選高風險對象及熱區指派專人行動蒐證，查賄工作絕不間斷，嚴防各種不法手段影響選舉，守護苗栗地區選舉圓滿平順。（編輯：張銘坤）1111125