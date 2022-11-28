新竹市增設2座無線電中繼台 盼救災通訊零死角

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（中央社記者郭宣彣新竹市28日電）為提升救災救護現場無線電通訊品質，竹市府增建無線電中繼台2座，總數量擴增至7座，代理市長陳章賢今天表示，透過增設中繼台，強化無線電覆蓋率，盼達成救災通訊零死角。

陳章賢透過新聞稿表示，市府重視消防人力及軟硬體建設，持續厚實消防救災護民能量，7年多來投入逾新台幣4億元，添購消防車輛及裝備器材，並推動人力增補政策，預計明年增補消防人力至380人，強化竹市消防救災能量。

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陳章賢指出，無線電通訊是消防同仁在災害現場溝通的重要工具，在伸手不見五指的火災現場裡，得仰賴無線電進行指揮及聯繫溝通。繼去年底新購手持數位無線電90支，今年再增設2座中繼台，將有效強化新竹市無線電全面覆蓋率，讓同仁救災更安心。

新竹市消防局長李世恭向中央社記者表示，竹市陸續將救護、救災無線電系統，把傳統類比訊號全面轉換為數位訊號，今年新增無線電中繼台2座，總數量擴增至7座，再搭配10部配置於各分隊先鋒車的車裝中繼轉接台，確保防救災體系暨現場指揮通訊暢通，達到救災通訊零死角。（編輯：方沛清）1111128